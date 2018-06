Istat: crescono i consumi ma restano sotto il livello del 2011. In aumento le disuguaglianze

La spesa media delle famiglie (2.564 euro al mese) segna +1,6% ed è in crescita nel 2017 rispetto all' anno prima, ma è ancora sotto i livelli del 2011 (2.640 euro). Lo comunica l'Istat, che registra nel Nord-Ovest la spesa di 2.875/mese, quasi 900 euro in più che nelle Isole (1.983 euro). Un divario stabile, pari al 45% in termini relativi. Inoltre, cala nel 2017 la spesa media mensile delle famiglie che consumano meno. L'Istat stima un aumento della diseguaglianza nella distribuzione delle spese: -5% per le famiglie con i minori consumi.