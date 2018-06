Lavoro: 80% dei nuovi contratti è a a termine

L'incidenza delle attivazioni di contratto a tempo determinato sulle attivazioni totali, secondo i dati delle Comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro, è pari all'80,1%, in aumento rispetto al 77,6% registrato nel primo trimestre del 2017. Lo si legge nella Nota congiunta Ministero, Inps, Istat, Inail e Anpal secondo la quale in termini di saldi tra attivazioni e cessazioni, su base annua l'aumento del lavoro dipendente a tempo determinato (compreso quello stagionale) continua per l'ottavo trimestre consecutivo (+350 mila unità).