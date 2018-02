162 tavoli crisi per 180mila lavoratori

Il numero di tavoli sulle crisi aziendali aperti al ministero dello Sviluppo è salito a 162 nel 2017, con 180mila lavoratori coinvolti (+37% rispetto al 2012, quando i tavoli erano 119 e i dipendenti interessati 118mila).

La media nei sei anni 2012-2017 è di 146 tavoli aperti per 143mila dipendenti interessati. C'è una "sostanziale stabilità quantitativa", rileva il ministero, indicando che l'aumento dei lavoratori coinvolti dalle crisi (25mila in più rispetto al 2016, 62mila in più rispetto al 2012) "deriva dall'ingresso di alcune grandi imprese (per esempio Alitalia e Almaviva) che in precedenza pur essendo interessate da difficoltà non marginali non avevano ritenuto di attivare un tavolo di confronto presso il Mise". Nel biennio 2016-2017 il ministero conta "62 vertenze concluse positivamente", "45 casi di successo di siti totalmente o parzialmente dismessi che vedono interventi di nuovi investitori", "21 casi senza soluzione". Il "tasso medio di soluzione positiva sui 6 anni è del 58%".