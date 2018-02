Borsa: Piazza Affari poco mossa, stabile spread Btp-Bund

Piazza Affari si muove attorno alla parità dopo i primi scambi, con il Ftse Mib che sale dello 0,38%. Sostengono il listino i titoli del comparto energetico e delle utilities con Saipem (+2,24%), Snam (+1,52%), Tenaris (+1,07%), Enel (+1,08%) e Terna (+1%). Bene anche Tim (+1,42%), che beneficia dello stop alla joint-venture con Canal+, mentre tra i bancari si mettono in luce Banco Bpm (+1,19%) e Bper (+1%). Qualche debolezza per il risparmio gestito con Fineco (-1,03%) e Banca Generali (-0,88%) e per gli industriali con Buzzi (-0,76%), Ferrari (-0,68%), Fca (-0,43%) e Pirelli (-0,16%).



Avvio in frazionale rialzo per le Borse europee. A Francoforte l'indice Dax ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,24%, a 12.491 punti, a Londra l'indice Ftse-100 sale dello 0,1%, a 7.252 punti, mentre a Parigi il Cac 40 registra un rialzo dello 0,06% a 5.312 punti.



Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund tedesco che ieri aveva visto un balzo dopo che il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker ha evocato per l'Italia lo "scenario peggiore di un governo non operativo". Nei primi scambi il differenziale segna quota 137 punti, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,07%.



Buona seduta per le Borse asiatiche, tutte in positivo in scia alla chiusura di Wall Street, mentre i dati sull'inflazione giapponese a gennaio, salita dello 0,9% senza accelerazioni significative, non lasciano intravedere una rapida normalizzazione della politica monetaria della Bank of Japan.



Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,72%, Seul dell'1,54%, Sydney dello 0,82% mentre Hong Kong avanza dell'1,15%. Meno vivaci i listini di Shanghai (+0,63%) e Shenzhen (+0,18%) con il governo di Pechino che ha commissariato il colosso assicurativo Anbang per il timore che abbia commesso operazioni illegali.



Scarne le indicazioni macroeconomiche attese oggi, limitate ai dati finali sull'inflazione a gennaio nell'Eurozona. I timori su una stretta dei tassi della Fed, sostenuti dal buon andamento dell'economia Usa ha continuato a condizionare i rendimenti dei Treasury, che restano prossimi ai massimi dal 2014. Poco mosso il petrolio dopo la corsa di giovedì, alimentata dal calo inatteso delle scorte americane.



Shanghai chiude a +0,63% malgrado scossone Anbang - Le Borse cinesi chiudono positive malgrado lo scossone di Anbang Insurance Group, il colosso assicurativo cinese proprietario del Waldorf Astoria di New York e con contatti d'affari con la famiglia di Donald Trump, finito oggi e per la durata di un anno nella gestione diretta delle autorità di regolamentazione a causa di operazioni illegali che potrebbero "mettere seriamente a rischio" la solvibilità. L'indice Composite di Shanghai sale dello 0,63%, a 3.289,02 punti, mentre quello di Shenzhen, invertendo la rotta nel finale, si attesta a +0,18%, fino a quota 1.775,17. Lo yuan si rafforza di 48 punti base sul dollaro dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità a 6,3482.