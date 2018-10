Musica per Roma, 550 eventi e concerti

Più di 500 appuntamenti tra concerti, spettacoli, conferenze, incontri e 11 tra festival e rassegne: il cartellone messo a punto dalla Fondazione Musica per Roma per la prossima stagione è un fuoco di fila di proposte studiate per accontentare i gusti di tutti i tipi di pubblico in ogni stagione. A fare la parte del leone, ovviamente, saranno i concerti con grandi star internazionali e italiane del rock, del pop, del jazz fino all'indie rock, alla musica per il cinema e ai lavori sperimentali. Ben Harper, Take That, Tribalistas, Morcheeba, Enrico Rava, Edoardo Bennato, Stefano Bollani, Max Gazzè, Giovanni Allevi, Mario Biondi, Nicola Piovani, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Giorgio Moroder, i Toto, Brad Mehldau, sono tra i pezzi forti del ricco calendario di concerti che avrà il suo culmine nell'ormai radicato Summer Festival. E ancora un festival tematico al mese, spettacoli di danza e teatro, lezioni di arte, rock, storia, matematica, filosofia, storia.