Auditorium Roma, per pubblico vuol dire "Concerti"

Auditorium vuol dire concerti. Per 84 spettatori su cento è questa l' attività che caratterizza il Parco della Musica della Capitale. L' indicazione scaturisce da una analisi qualitativa, la prima mai realizzata, condotta per Musica per Roma da Commonground, su come il pubblico vede la struttura progettata da Renzo Piano. La ricerca elabora un sondaggio svolto tra luglio e settembre scorsi su 700 persone durante le serate del Roma Summer Fest. Al secondo posto delle attività i Festival, indicati dal 42% degli interpellati.

L'indice di gradimento per gli eventi - da 1 a 5 - si attesta per il 74% al livello 4. La musica più amata è il rock per il 43%, seguito dal pop (28)e il jazz (26). Il genere che si vorrebbe incrementato riguarda giovani artisti italiani (42%), seguito da artisti pop italiani e internazionali (35). Il pubblico è composto in prevalenza da impiegati (34%) e studenti (32%). Molti i laureati (47%), liberi professionisti (9%), imprenditori (6%), disoccupati (6%), insegnanti (4%). In prevalenza sono romani, il 30% proviene da fuori. Quanto alla frequenza, la maggioranza sceglie l'Auditorium una o due volte l'anno (42%), se non meno di una volta (36%), con una quota minore per chi va agli spettacoli più di tre volte (17% da 3 a 5 volte, 5% più di 5 volte). Per il 64% l'Auditorium è "musica", a seguire arte (20%), bellezza (6%), divertimento (4%), esclusività (3%) e monumento (1%). Il 58% degli spettatori intervistati ha percepito un cambiamento positivo negli ultimi due anni.

Il 42% degli spettatori segnala i costi alti degli show, il 16 le difficoltà di collegamento. La maggioranza raggiunge l'Auditorium con l'auto privata (66%), mezzi pubblici (18) e il motorino (6), a piedi (4), car sharing (3), taxi (2) e bicicletta (1). Tutti chiedono nell' acquisto dei biglietti offerte speciali e last minute (37%), acquisto senza intermediari (35%),card e meccanismi di fidelizzazione (28%).

Quanto agli spazi esterni, c'è forte forte gradimento la musica all'aperto, anche per ballare (43%) oltre a più eventi ospitati (18%), occasioni per mangiare e bere (13%), attività di formazione (11%), per famiglie (10%) e sportive (5%). Infine, per seguire le attività della Fondazione il 35% consulta il sito www.auditorium.com, il 23 i social. Tra tutti i canali social dell' Auditorium, la pagina Facebook con l' 83% è lo strumento più seguito.