Dolores O'Riordan, in centinaia alla camera ardente a Limerick

Centinaia di persone si sono messe in fila a Limerick, in Irlanda, per accedere alla camera ardente della cantante dei Cranberries Dolo La bara di Dolores O'Riordan a Limerick res O'Riordan, che qui era nata. I funerali si terranno martedì.

Il feretro aperto con le spoglie della musicista era stato allestito alla chiesa di San Giuseppe, all'interno della quale venivano suonate canzoni dei Cranberries.

Una corona di fiori accanto alla bara recava la scritta "La canzone è finita, ma i ricordi restano".

Il vescovo di Limerick, Brandan Leahy, ha detto alla tv che O'Riordan era "una figlia molto amata" della sua città natale, e che aveva sempre promosso verità, amore e pace.

La camera ardente è stata quindi spostata in un'agenzia funebre nella vicina Ballyneety, dove la salma resterà visibile al pubblico fino alle esequie, che verranno trasmesse in diretta da una radio locale.

O'Riordan è stata trovata morta nella sua camera d'albergo a Londra lo scorso 15 gennaio.

Aveva 46 anni. L'inchiesta sulla morte è stata aggiornata al 3 aprile in attesa dei testi ordinati dal medico legale. La polizia londinese ha detto di non considerare sospetta la morte della cantante.