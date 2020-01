Arriva in Italia la casa editrice Blackie Edizioni

Ha il nome di una buffa cagnolina, Blackie, la casa editrice indipendente di Barcellona che apre una sede italiana a Milano. Fondata nel 2009 da Jan Martí e Alice Incontrada, che si sono conosciuti alla scuola italiana di Barcellona, Blackie Edizioni è nata dal desiderio dei suoi fondatori di pubblicare in Spagna Il libro della fantasia Gianni Rodari. Con grande sorpresa, in poco tempo tantissime persone leggevano e collezionavano i i libri di Blackie Edizioni, sono arrivati i premi e tanti titoli sono entrati nelle classifiche dei più venduti.

Così, a dieci anni dal suo debutto, l'editore ha deciso di realizzare il sogno di portare i suoi libri anche in Italia, patria d'adozione di Alice, che è nata a Barcellona da papà romano e mamma del sud della Spagna, è cresciuta in Toscana ed è poi ritornata a Barcellona. E di Jan, che è catalano ma ha frequentato le scuole italiane, come suo padre e il suo bisnonno, poeta e amico di Ungaretti e Montale. Diretta da Mario Bonaldi - 15 anni di esperienza nell'editoria indipendente, e una collaborazione con Rolling Stone, distribuita da Messaggerie Libri e promossa da Pro Libro - la casa editrice italiana vuole conservare lo stesso spirito della casa madre spagnola: un gusto libero ed eclettico, dalla letteratura alla divulgazione scientifica, dai saggi politici all'umorismo, un tono spigliato, l'estrema cura per i materiali, una grafica inconfondibile, la mancanza di pregiudizi nel mescolare il vecchio con il nuovo, l'originalità nella comunicazione sui social e un rapporto di complicità con lettori e librai.

Blackie Edizioni proporrà autori in traduzione, narrativa e saggistica italiana e progetti speciali creati e pensati per l'Italia. Tra i libri in arrivo nel 2020: 'Gli schifosi' di Santiago Lorenzo, un thriller atipico da 150 mila copie vendute che racconta di un uomo che scappa da tutto e trova la felicità assoluta nella solitudine; un'edizione del Candido di Voltaire, illustrato dal maestro Quentin Blake, con prefazione di Italo Calvino e postfazione di Julian Barnes; 101 esperienze di filosofia quotidiana di Roger-Pol Droi e Il grande successore di Anna Fifield, la biografia definitiva su Kim Jong-un. In arrivo anche 'Le divoratrici di Lara Williams', un romanzo d'esordio che è stato definito "il Fight Club femminista", I Simpson e la filosofia, un libro sui libri amati da David Bowie. (ANSA).