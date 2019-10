Festa Roma, Norton: 'Io detective ricco di sindromi'

Non si era mai visto un detective privato come Lionel Essrog , affetto dalla sindrome di Tourette (frasi e gesti, anche volgari, fuori controllo e maniacalità tipica degli Asperger). E questo in una New York anni Cinquanta perfettamente ricostruita. A dare luce e anima al personaggio è Edward Norton in 'Motherless Brooklyn - I segreti di una città', film, interpretato, scritto e diretto dallo stesso Norton, che aprirà stasera la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ispirato molto liberamente dal romanzo di Jonathan Lethem. Al suo interno una miscela esplosiva dove si racconta l'eterna storia di corruzione, malaffare e razzismo all'interno della Grande mela e non solo. "Chi vedrà nel film, per quanto riguarda il potere, la situazione attuale non sbaglierà certo - spiega oggi a Roma Norton - . C'è ora più che mai nel mondo un innamoramento verso i potenti, un'ombra sul potere che vediamo in azione anche in Europa e America Latina". 'Motherless Brooklyn - I segreti di una città' sarà distribuito dalla Warner Bros dal 7 novembre.