Redford con la pistola nel suo ultimo film

Tra malinconia e sorriso arriva alla 13ma edizione de La Festa di Roma l'ultimo atteso film di Robert Redford insieme al tributo video che la manifestazione dedica all'attore due volte premio Oscar, che ha deciso di dare addio alle scene. The Old Man & The Gun di David Lowery, questo il suo ultimo film in sala dal 20 dicembre con la Bim, racconta una storia che sembra scritta dal più coraggioso degli sceneggiatori ubriachi, ma che invece è incredibilmente vera.

Ovvero le vicende umane e criminali di Forrest Tucker (Robert Redford), uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. "Mai dire mai, però ho praticamente deciso che sarebbe stato il mio ultimo ruolo. L'unica mia condizione è che fosse un personaggio divertente. E Forrest è proprio così, un personaggio meraviglioso e complesso, pieno di vita e amante del rischio, ma anche deciso a divertirsi" dice l'attore.