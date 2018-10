Fahrenheit 11/9, Trump quasi un Hitler

Michael Moore non risparmia nessuno in 'Fahrenheit 11/9', il suo nuovo documentario politico che passa oggi alla Festa di Roma e andrà in sala con Lucky Red dal 22 al 24 ottobre e poi su La7. E se il nemico dichiarato di questa sua ultima fatica è Donald Trump paragonato alla fine addirittura a Hitler, ce ne ha anche per l'Italia, almeno nell''incontro ravvicinato' che si è tenuto nel pomeriggio.

Definisce così, in una sala Sinopoli dell'Auditorium gremita, Matteo Salvini prima "razzista" e poi "bigotto". Aggiungendo: "Se lui è contro i matrimoni gay, faccia pure il suo matrimonio eterosessuale, ma lasci in pace chi la pensa diversamente.

L'amore è amore". A fine incontro stampa da parte del regista e documentarista americano un appello all'Italia: "Siete stati grandi e dovete ritornare ad esserlo. Quando sono venuto in Italia trenta anni fa sono stato intervistato da un giornalista de L'unità, giornale comunista che aveva un milione di elettori. Che cosa vi è successo?".