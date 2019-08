Miss Italia torna su Rai1 per gli 80 anni

La finale di Miss Italia 2019 si svolgerà a Jesolo (Ve) e sarà trasmessa da Rai1 venerdì 6 settembre in occasione degli 80 anni del Concorso. Vi prenderanno parte 80 candidate in rappresentanza di tutte le regioni.

L'annuncio è' stato dato oggi, durante La Vita in Diretta, il programma di Raiuno nel quale è stata ospite Patrizia Mirigliani.

Non è stato ancora ufficializzato invece il conduttore della serata della finale sull'ammiraglia Rai.