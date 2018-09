Chi sono le finaliste di Miss Italia 2018

Il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e le Marche hanno portato in finale quattro ragazze, il Lazio tre, la Lombardia, la Toscana, la Campania, la Calabria e la Puglia, due; il Piemonte-Valle d’Aosta, la Liguria, il Veneto, l’Umbria, l’Abruzzo, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna, una ciascuna. Non sono rappresentate il Friuli Venezia Giulia e il Molise.

Sono rimaste in gara soltanto cinque candidate con il titolo della regione (Miss Liguria, Miss Marche, Miss Puglia, Miss Emilia e Miss Veneto, queste ultime due recuperate in corner). C’è Miss Roma, Nicole Ceretta, ma non Miss Lazio; l’unica concorrente dell’Abruzzo è siciliana.

Una sola miss mamma può aspirare al titolo di Miss Italia, la sarda Deborah Agnone; le altre sono già ripartite. Si è conclusa anche l’avventura di Alessia Spagnulo, che aveva fatto scalpore presentandosi davanti alla giuria con la figlia nel marsupio. Alessia e Chloè si sono certamente divertite.

Emoziona la presenza di Chiara Bordi perché non era mai avvenuto di vedere in gara una miss con una protesi ad una gamba. Anche sul palco di Jesolo, ricevendo l’applauso del pubblico e delle compagne, ha ripetuto di essere a Miss Italia per dimostrare il coraggio necessario ad ogni persona disabile per superare le varie prove a cui ti sottopone la vita.

Tra le miss spiccano le sportive: Aurora Leli, lombarda, è un’atleta specialista dei metri 400 piani, Nicole Nietzsch, italo-cubana, di colore, è pallavolista professionista a Bolzano, Marta Murru è campionessa di nuoto sincronizzato, medaglia d’argento ai mondiali e ai campionati europei. L’umbra Lucrezia Perelli è impegnata in varie discipline, dall’ equitazione al pattinaggio a rotelle, anche a livello agonistico. Tutt’altra attività svolge invece Gloria Tonini, toscana, insegnante di clarinetto, strumento con il quale si è esibita anche davanti alla giuria di Jesolo.

L’ELENCO DELLE 33 FINALISTE

Saranno 33, e non 30 come previsto, le finaliste di Miss Italia 2018. Le riserve diventano concorrenti a pieno titolo: Diletta Sperotto del Veneto, Anna Mazzali dell’Emilia Romagna e Giuliana Panzino della Calabria rientrano quindi ufficialmente in gara.

"Sono rimasta molto colpita dalla bravura dimostrata da tutte le 60 partecipanti all’ultima selezione delle prefinali – ha spiegato la patron Patrizia Mirigliani – ma, riconoscendo l’impossibilità a questo punto, per evidenti problematiche logistico-organizzative, di ammetterle tutte, ritengo opportuno che si possa estendere la partecipazione alla finale almeno alle tre riserve”.

Ecco quindi, l’elenco completo delle candidate al titolo di Miss Italia 2018 con le rispettive fasce e i relativi numeri di gara.

01 Nicole Nietzsch Miss Equilibra Trentino Alto Adige

02 Mara Boccacci Miss Equilibra Emilia Romagna 2018

03 Naomi Rizzo Miss Miluna Calabria 2018

04 Marta Murru Miss Liguria 2018

05 Laura Schiavoni Miss Rocchetta Bellezza Marche 2018

06 Lucrezia Perelli Miss Cinema Umbria 2018

07 Martina Iacomelli Miss Cinema Toscana 2018

08 Chiara Bordi Miss Miluna Lazio 2018

09 Giulia Panzino Miss Rocchetta Bellezza Calabria 2018

10 Erika Franceschini Miss Equilibra Marche 2018

11 Martina Rao Miss Equilibra Sicilia Est 2018

12 Carlotta Maggiorana Miss Marche 2018

13 Manuela Matera Miss 365 Saint-Vincent Valle d’Aosta 2018

14 Gloria Tonini Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018

15 Veronica Nucci Miss Cinema Marche 2018

16 Marta Valentini Miss Eleganza Lazio 2018

17 Sofia Belli Miss Miluna Lombardia 2018

18 Aurora Leli Miss Sorriso Piemonte e Valle d’Aosta 2018

19 Giulia Cetto Miss Cinema Trentino Alto Adige 2018

20 Valentina Colecchia Miss Sport Puglia 2018

21 Giulia Auer Miss Miluna Trentino Alto Adige 2018

22 Antonietta Fragasso Miss Puglia 2018

23 Patrizia Bendotti Miss Sorriso Lombardia 2018

24 Erika Nicolosi Miss Eleganza Abruzzo 2018

25 Sophie Agnese Krause Miss Trentino Alto Adige 2018

26 Benedetta Santoro Miss Equilibra Campania 2018

27 Maeva Billi Miss Miluna Emilia Romagna 2018

28 Anna Mazzali Miss Emilia 2018

29 Fiorenza d'Antonio Miss Rocchetta Bellezza Campania 2018

30 Nicole Ceretta Miss Roma 2018

31 Diletta Sperotto Miss Veneto 2018

32 Deborah Agnone Miss Cinema Sardegna 2018

33 Jessica Poli Miss Sorriso Emilia Romagna 2018