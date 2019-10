Governo: Di Maio,troppi annunci, facciamo prima di dire

"Stamattina, come tante altre volte, sui giornali leggo troppi annunci. Questo non può essere il governo in cui ogni mattina leggiamo interviste che annunciano qualcosa". Così Luigi Di Maio, a margine di una visita alla Novamont di Terni, ha risposto a una domanda sulle interviste pubblicate oggi di Matteo Renzi e Roberto Speranza. "Facciamo e poi diciamolo, vale per tutti gli argomenti. Stiamo lavorando alla legge di bilancio? Scriviamola, diamo ai cittadini i soldi che meritano e poi facciamo tutte le interviste che volete".

"Ieri era esattamente un mese dal nostro giuramento - ha continuato - ma non possiamo pensare che i cittadini siano bombardati ogni giorno di interviste in cui si rincorrono gli annunci", ha sottolineato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei giornalisti.