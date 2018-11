Maltempo colpisce Italia. A Caserta viene giù un pezzo di capitello della Reggia

Il maltempo torna a colpire l'Italia e in particolare le regioni del centro sud. A Venezia torna l'acqua alta mentre a Caserta si registrano danneggiamenti alla Reggia.

Una tromba d'aria ha investito un treno locale della linea Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente. è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi, tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave.

A Caserta il forte nubifragio abbattutosi ieri sulla città ha causato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia borbonica, il cui restauro è stato ultimato a inizio 2016. La pioggia intensa, unita a grandine e fulmini, ha provocato in particolare il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di una delle lesene angolari dell'avancorpo sudoccidentale della facciata, che affaccia su Piazza Carlo III.

Due trombe d'aria nel salento, la seconda delle quali, intorno alle 11, tra Taurisano, Casarano e Ugento. Il forte vento ha provocato danni a strutture e un uomo è rimasto ferito, riportando la frattura di una gamba. L'uomo si trovava con sua moglie, incinta, nel gabbiotto in legno della sua azienda quando la forza del vento ha sradicato con violenza la struttura. La donna non sarebbe rimasta ferita.

Marea sostenuta a Venezia dove alle 8.20, si è registrato un picco di 97 centimetri sul medio mare. Una misura classificata come 'marea sostenuta' (codice giallo). Le previsioni dell'Ufficio maree comunale indicano un calo del fenomeno: una massima di 80 centimetri per le 21.25 e di 90 centimetri per le 9.05 di domani.