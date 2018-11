Maltempo: treno investito da tromba d'aria, feriti lievi

Una tromba d'aria ha investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente, è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi. Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del comando di Crotone e la del distaccamento di Sellia Marina sono intervenuti tecnici di Trenitalia.

A Trieste soffia Bora sostenuta - La Bora è tornata a Trieste e dalla notte scorsa soffia in modo sostenuto, con la raffica massima a 116 chilometri orari. Il forte vento non sta causando danni, se si escludono alcuni oggetti caduti da edifici e tetti, come antenne, e per i quali sono intervenuti i vigili del fuoco. La Bora è accompagnata a tratti da pioggia. In generale in regione le temperature si sono abbassate rapidamente: se le precipitazioni aumentano in direzione Est della regione, nevica a Tarvisio mentre Forni di Sopra e Sella Nevea sono coperte di neve come riporta l'Osmer Arpa Fvg. Nevicate sono infatti diffuse oltre i 300 metri, in successivo rialzo sul Carso e Prealpi. Dal pomeriggio, comunque, si prevede attenuazione del maltempo; calerà anche il vento.