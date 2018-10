Alitalia: ipotesi vertice di governo, alta tensione su Tria

Il rilancio di Alitalia sta sempre più entrando nel mirino del governo, registrando una sostanziale visione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla necessità di un piano strategico nazionale per la compagnia: piano che dovrebbe garantire una forte connotazione nazionale. Una posizione che si scontra, al momento, con la strategia del Tesoro, e quindi con un approccio più soft e attento ai rapporti con l'Unione Europea. Un dato che ha alzato notevolmente l'asticella della tensione, soprattutto con i 5 stelle ed il suo leader. In ambienti parlamentari di maggioranza non si nasconde la forte irritazione dei pentastellati verso Tria. Tanto da far riprendere quota voci di possibili rimpasti di governo all'inizio del prossimo anno.

A breve potrebbe comunque esserci un vertice di governo per fare il punto della situazione, anche alla luce delle tensioni che si sono registrate nelle ultime ore. In questo quadro, meno dura risulta essere la posizione della Lega, si ragiona sempre in ambienti parlamentari, che chiederebbe al tesoro, come a tutti i ministeri, semplicemente di attenersi al contratto. Contratto che in questo caso parla della necessità di mantenere Alitalia in un piano strategico nazionale. Dato che Salvini, d'acordo con Di Maio, traduce con queste parole: Sono d'accordo con l'ingresso del tesoro della compagnia aerea. Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa".