Manovra, braccio di ferro sul decreto fiscale. Alitalia, alta tensione su Tria

Conto alla rovescia per la presentazione del decreto fiscale e la manovra che lunedì approderanno sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Ma, alla vigilia dell'importante appuntamento, si registra ancora l'assenza di una intesa sulla pace fiscale, con un braccio di ferro Lega-M5S.

Le posizioni continuano ad essere distanti su uno dei punti cardine della manovra 2019, quello cioè a cui dovrebbe essere affidata una fetta determinante delle coperture finanziarie. Anche perché, nella stesura dell'operazione, comincerebbero a venire a galla incongruenze che rischierebbero di mettere in discussione il gettito atteso dalla sanatoria, imprescindibile per far fronte alle misure di spesa previste per il prossimo anno, dal reddito di cittadinanza a quota 100.

Si infittisce, dunque, il confronto: è iniziata a Palazzo Chigi la riunione di pre-consiglio, in vista del Cdm su decreto fiscale e manovra convocato per domani. Alla riunione sono presenti, a quanto si apprende, diversi ministri. Con il premier Giuseppe Conte, ci sono il ministro dell'economia Giovanni Tria, i ministri Riccardo Fraccaro, Paolo Savona, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Giulia Bongiorno. Partecipano i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli.

La strada, comunque, non è in discesa. "La riforma fiscale non si fa tutta d'un tratto - ha detto Conte -, ora interveniamo in misura significativa ma sulla pressione fiscale c'è da lavorare ancora perché non è ancora soddisfacente".

Gentiloni: in fumo le fatiche di famiglie e imprese

C'è poi la questione delle pensioni d'oro. Secondo quanto si apprende da fonti governative del M5S, il taglio partirà dagli assegni di importo pari a 4.500 euro netti al mese in su e non esiste alcuna ipotesi di abbassare la soglia a 3.500 euro".

Conte si prepara di spiegare a spiegare la manovra in Europa. "L'Italia cambia marcia": ha risposto ai giornalisti, a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano, che gli hanno chiesto di anticipare con un titolo il documento programmatico che andrà a presentare all'Unione Europea. Per il premier, "si è creata una frattura tra le elite politiche e la società civile, una progressiva erosione della qualità della classe politica e questo ha creato astensionismo e voglia di cambiare. Le nuove forze politiche hanno saputo interpetare questo senso di cambiamento prospettando un nuovo modo di fare politica".

Quanto al reddito di cittadinanza, Conte ha detto che sono state approfondite le inefficienze che si sono verificate in Germania. "Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro anche su base geografica. Sono tutti dettagli che serviranno a rendere più o meno efficace la riforma", ha aggiunto. E sul reddito, è intervenuto anche Di Maio: 'Solo agli italiani, aiuterà un milione di bambini'

Renzi: 'Alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproposta sulla manovra'

Altro nodo quello di Alitalia. Il rilancio della compagnia sta sempre più entrando nel mirino del governo, registrando una sostanziale visione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla necessità di un piano strategico nazionale per la compagnia: piano che dovrebbe garantire una forte connotazione nazionale.