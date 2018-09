Ecco iPhone XS e XS Max. Apple watch fa l'elettrocardiogramma

La diretta dell'evento Apple dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino iniza con un video girato all'interno del campus in stile Mission Impossible: si apre con una donna che corre nel quartier generale Apple e si rivolge a Siri per chiedere la strada piu' veloce per raggiungere il teatro. Qui la diretta streaming

L'amministratore delegato di Cupertino Tim Cook sale sul palco e ringrazia il pubblico presente: annuncia che nel mondo ci sono 2 miliardi di dispositivi mobili (iPhone e iPad) con il sistema operativo iOS.

Apple Watch può fare l'elettrocardiogramma

Arriva la quarta generazione di Apple Watch, "un guardiano intelligente per la salute" e "completamente ridisegnato" dice Jeff Williams, chief operating officer di Apple. Può eseguire misurazioni da elettrocardiogramma e condividerle con il medico e un monitoraggio cardiaco che comprende il battito troppo basso. Il tutto grazie all'app Salute. Apple cita anche la FDA (Food and Drug Administration) in merito al nuovo indossabile. Un sensore puo' anche identificare diversi tipi di cadute. Lo schermo del dispositivo è del 30% più grande: l'idea e' quella di offrire a chi lo usa più informazioni e dettagli. Anche la nuova interfaccia è ridisgenata con nuove informazioni e servizi. l chip alla base del nuovo Apple Watch Serie 4 e il nuovo S4 con processore dual core a 64-bit e nuova GPU, due volte più veloce. Disponibili dla 21 settembre in 26 paesi al prezzo di 399 dollari con Gps e 499 dollari con Cellular. L'Apple Watch - spiega Cupertino - tutela la privacy anche con tutte le sue nuove funzionalità. "I vostri dati sono protetti. Ad Apple crediamo che le vostre informazioni personali vi appartengano. Voi decidete chi le può vedere', sottolinea Williams.

iPhone XS e XS MAX, 512 Gb e dual sim

Il nome iPhone XS è ora ufficiale. Ci sono due versioni con display da 5.8 pollici e 6,5 pollici OLED 'super retina' chiamato XS Max, fino ad ora la dimensione più grande per un melafonino. Tutto come da indiscrezioni dei giorni scorsi. Sconfessati invece i rumors che volevano lo stop al 3D Touch, che inve c'è, oltre al Face ID e il notch lanciato con l'iPhone X. L'iPhone XS ha la 'dual Sim' con tecnologia E-SIM,(combinazione di una scheda fisica e di una E-sim). Il dispositivo a bordo ha un chip A12 Bionic a 7 nanometri (caratteristica lanciate anche da Huawei all'ultimo Ifa di Berlino), una GPU quad core, PCU 6-fore con motore Neural Engine. Garantisce il 50% della velocità in più rispetto al modello precedente. Apple introduce il taglio da 512GB. "E' il piu' avanzato iPhone che abbiamo mai creato'', dice Tim Cook sul palco. E sale anche Steven John Nash, stella del basket, che introduce nuove funzioni della fotocamera: analizza e mostra in real time i dati del gioco, utilizzando la fotocamera per catturare l'azione. Un esperimento di realtà aumentata. I nuovi iPhone XS hanno sul retro una fotocamera da 12 megapixel con sensore più ampio e stabilizzazione ottica dell'immagine. Per l'iPhone XS Apple promette mezz'ora in più di autonomia di iPhone X, per il modello Xs Max un'ora e mezza in piu.