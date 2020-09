Fase 3: via libera a Valle d'Aosta a utilizzo Fondi Ue

(ANSA) - AOSTA, 17 SET - Entra in una nuova fase il programma di utilizzo in Valle d'aosta di quasi 19 milioni di euro di fondi europei Fesr e Fse per l'emergenza sanitaria e socio-economica collegate alla pandemia Covid. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della relativa delibera del Cipe potrà essere attuato l'accordo sottoscritto a luglio tra il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano e l'assessore agli Affari europei, Politiche del Lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy per la riprogrammazione delle risorse disponibili, in particolare 9 milioni 100 mila a valere sul Programma Fesr e 9 milioni 700 mila a valere sul Programma Fse. "A livello regionale, - spiega una nota diffusa oggi - sono in corso a cura delle Autorità di gestione dei Programmi le attività tecniche di riprogrammazione, nell'ottica di valorizzare al massimo le opportunità derivanti dall'Accordo stesso". (ANSA).