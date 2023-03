Turismo, Cervinia ospiterà meeting Giovani albergatori

Sarà Cervinia ad ospitare il Meeting invernale del Comitato nazionale giovani albergatori di Federalberghi, in programma dal 27 al 30 marzo prossimi. Oltre 30 albergatori under 40 provenienti da tutta Italia si ritroveranno ai piedi della Gran Becca per il primo dei due incontri annuali.

"Come Valle d'Aosta abbiamo sempre partecipato a questi momenti di formazione itinerante - spiega Giorgia Vigna Lasina, presidente Giovani albergatori Valle d'Aosta -, sono attimi di condivisione importante dove ci si confronta molto anche nelle attività ludiche. Ed è proprio grazie a questi momenti, dove la formazione va a braccetto con il divertimento, che nascono nuove idee per il futuro dei nostri territori. Le emozioni che ogni giovane imprenditore vive in queste occasioni di condivisione sono uniche e poter accogliere i giovani albergatori italiani in Valle d'Aosta è, per il nostro comitato regionale, motivo di orgoglio". "È per noi un onore - afferma Dinno De Risi, presidente nazionale del Comitato giovani albergatori di Federalberghi - essere ospiti del Comitato Jeunes Hôteliers Valdôtains e dell'Associazione in una destinazione turistica meravigliosa dove lavoreremo tanto, ma contestualmente avremo modo di godere anche delle bellezze che questa straordinaria Valle può offrire".