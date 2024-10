Caduta massi sulla strada regionale di Perloz, viabilità interrotta

Una caduta di massi si è verificata ieri sulla strada regionale numero 1 di Perloz, tra la località Barma dou lu e il bivio Chamioux. Oltre alla carreggiata, il crollo ha coinvolto anche il sentiero per Marine. Nessuna persona è rimasta coinvolta - conferma la sindaca, Ivana Chanoux, che ha firmato l'ordinanza di chiusura - e i danni sono limitati all'asfalto, alle protezioni della carreggiata e a una porzione di ringhiera.

"La strada funge da collegamento, l'evento ha comportato una riorganizzazione dei servizi di scuolabus, di trasporto pubblico di linea e di raccolta rifiuti", spiega la prima cittadina. Per spostarsi tra le frazioni alte e il centro del paese occorre ora allungare il tragitto e transitare lungo la regionale 44 della valle del Lys e passare per Pont-Saint-Martin.

Nella zona era già stati eseguiti in passato degli interventi di "mitigazioni del rischio", spiega la sindaca. Ancora da definire le tempistiche per la messa in sicurezza, sulle quali potrebbe pesare il maltempo annunciato nei prossimi giorni.





