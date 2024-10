Maltempo, secondo contingente valdostano in Emilia-Romagna

E' partito stamane per l'Emilia-Romagna un secondo contingente di colonna mobile della protezione civile della Valle d'Aosta, in base alle nuove richieste in termini di assetti fatte dalla sala operativa della Regione colpita dai danni legati al maltempo dei giorni scorsi.

Il contingente è composto da 16 persone - un tecnico di protezione civile, dieci volontari di protezione civile, cinque volontari dei vigili del fuoco - che si unisce a quello di nove già sul posto, con due idrovore con funzione anche tirafango, tre blitz, un bobcat, oltre a varia attrezzatura per sgombero fango che si aggiunge al materiale già inviato.



