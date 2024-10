Semipedonalizzazione di piazza della Repubblica, sì al progetto

Con 18 voti a favore della maggioranza, un'astensione (Giovanni Girardini) e otto contrari delle minoranze, il Consiglio comunale di Aosta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento di riorganizzazione delle zone limitrofe alla nuova università. I lavori prevedono una nuova viabilità urbana nella zona vicina al campus e una semipedonalizzazione di piazza della Repubblica: è previsto il collegamento con l'area universitaria e il centro storico della città. Il costo totale dell'opera è di 3 milioni 662 mila euro, di cui 2 milioni 300 mila euro (Iva esclusa) per i lavori da appaltare.

"Verranno soppressi sì - ha spiegato il relatore di maggioranza, Pietro Varisella (Uv) - 46 posti auto in piazza della Repubblica e 33 nella zona limitrofa, ma dobbiamo fare una considerazione: prima dell'intervento complessivo, con l'apertura dei parcheggi a Nord e Ovest dell'università, erano 200" mentre con le nuove aree di sosta accanto all'ateneo e dopo la semipedonalizzazione di piazza della Repubblica "diventeranno circa 300. Da considerare poi inoltre i 111 posti interrati che, si dice a breve, saranno aperti per il personale dell'università".

"I cittadini noteranno la semipedonalizzazione e la privazione di altri parcheggi. La città diventa sempre più invivibile", ha attaccato Sergio Togni (Lega), relatore di minoranza, criticando la mancata realizzazione - che era prevista dal progetto iniziale - di un parcheggio interrato in piazza della Repubblica. "Se non fai niente non trovi niente. La stessa Soprintendenza - ha aggiunto - non è ostativa nei confronti dei parcheggi interrati. Se abbiamo paura di scavare e fare parcheggi interrati vuol dire che questa città non ha il coraggio di vedere il proprio futuro".

"Con un intervento di questo tipo - ha detto Varisella - temo che per 20 o 30 anni piazza della Repubblica non sarebbe più disponibile. Sarà invece possibile, per chi verrà, quando si realizzeranno i posteggi sotto la nuova università, a Ovest, pedonalizzare completamente la piazza".

“Si prevede la pedonalizzazione parziale - ha detto Varisella - con asfalti colorati dell’area Est di piazza della Repubblica conservando il parcheggio di fronte all’edificio dell’amministrazione regionale, con ingresso da Nord su piazza da Repubblica e uscita a Ovest verso viale dei Partigiani. Rimarranno quindi 69 posti auto, tra cui 18 posti moto, dieci posti di carico e scarico, quattro posti di ricarica elettrica, due posti per i disabili e un posto ‘rosa’. Si realizzerà quindi il collegamento tra l’università e il centro storico con arredamento di panche, tavolini” e “la pavimentazione sarà realizzata con asfalto colorato, anche i marciapiedi avranno asfalti colorati, di colore grigio e rosa. Sarà spostata la sede dell’area della raccolta di rifiuti urbani installati nei bike box posizionati tra l’area pedonale e quella di parcheggio per creare una barriera”.

Il progetto prevede anche l’inversione del senso di marcia in via Monte Vodice, l’istituzione di una zona a traffico limitato in via Monte Solarolo, una riorganizzazione del traffico tra corso Saint-Martin-de-Corléans, via Monte Pasubio, piazza della Repubblica, la realizzazione di una rotatoria in corso Battaglione Aosta all’incrocio con via Elter e via Lys.



