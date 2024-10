Rifiuti: Chatrian, "volontà è di tutelare salute e ambiente"

"Si tratta di un argomento delicato, molto sentito dalla comunità: la volontà politica è quella di creare tutte le condizioni utili a dare risposte nell'interesse della tutela della salute e dell'ambiente, supportando al contempo sotto il profilo tecnico il lavoro dei sindaci". Lo ha detto il presidente della terza Commissione "Assetto del territorio", Albert Chatrian (Uv), al termine dell'esame della proposta di aggiornamento tecnico del volume IV del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022-2026.

I Commissari hanno audito l'Assessore al territorio e ambiente, Davide Sapinet, accompagnato dai dirigenti delle strutture regionali.

"Durante l'incontro - commenta il presidente della Commissione, Albert Chatrian (Uv) - l'Assessore ha illustrato le proposte del Consiglio permanente degli enti locali formulate nel parere del 10 ottobre scorso che saranno recepite nel nuovo testo su cui dovremo esprimerci. Inoltre, per la settimana prossima è stata calendarizzata un'audizione dell'Arpa per la presentazione della seconda fase del documento di analisi per la riorganizzazione delle discariche di inerti in Valle d'Aosta".



