Ok commissione a leggi su Gervasone e Fondazione Viglino

La quinta commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole su due disegni di legge presentati dalla Giunta regionale. Il primo, approvato all'unanimità, disciplina l'Istituto regionale Adolfo Gervasone di Châtillon, modificando la legge regionale 36/1986. Il testo si compone di quattro articoli che "ridefiniscono le modalità di ripartizione delle spese per il funzionamento dell'Istituto, prevedendo di porre direttamente in capo alla Regione gli interventi di manutenzione ordinaria e le spese per il riscaldamento".

Il secondo disegno di legge, che ha ottenuto il parere favorevole a maggioranza (astensione dei gruppi Lega VdA e Forza Italia), modifica la legge regionale 8/1992 riguardante gli interventi a favore della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale. Il provvedimento è composto di quattro articoli che "incrementano il contributo alla Fondazione al fine di ampliare la propria offerta formativa attraverso la locazione di spazi in via Xavier de Maistre ad Aosta (che si aggiungono alla sede storica di via San Giocondo), più ampi e adeguati allo svolgimento delle attività, di saggi e concerti).

La commissione ha anche espresso parere contrario sulla proposta di legge presentata dal gruppo Lega Vda favore delle persone affette da celiachia. L'iniziativa nei suoi tre articoli prevede la facoltà di assegnare alle persone affette da celiachia una somma annuale di importo fisso, erogata mensilmente dall'Usl della Valle d'Aosta, destinata all'acquisto dei prodotti senza glutine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA