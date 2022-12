Vdalavora, aperte iscrizioni al percorso per Disability manager

Sono aperte dal 22 dicembre le iscrizioni al percorso formativo per Disability manager. Lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione e lavoro.

Il progetto, promosso e finanziato dalla Struttura politiche per l'inclusione lavorativa dell'assessorato, nasce per favorire l'inserimento nelle realtà aziendali valdostane di persone con disabilità o svantaggio e sarà gestito da Progetto Formazione e Consorzio Trait d'Union.

Dima - Disability manager è un percorso didattico formativo di 80 ore (estendibili a 120) per qualificare responsabili dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Il corso formativo si rivolge a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e occupati presso imprese, enti pubblici, aziende pubbliche e altri soggetti economici, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta oppure lavoratori autonomi che operano come collaboratori o consulenti nell'ambito delle risorse umane e consulenza organizzativa per imprese con sede legale o operativa sul territorio regionale.

L'avvio della formazione è previsto per la fine di gennaio 2023, con una cadenza di 1-2 incontri formativi a settimana, anche in modalità mista.

"Il mondo del lavoro - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - è in continua evoluzione e deve ambire a diventare anche maggiormente inclusivo. Il Disability manager è una risposta a questo bisogno. Le imprese e le istituzioni pubbliche sovente sono disponibili ad inserire persone con disabilità nella propria organizzazione, ma la scarsa conoscenza a volte frena l'inserimento. Questa figura può diventare un valido tramite tra imprese, lavoratori e servizi per il collocamento mirato. Auspico un'ampia partecipazione da parte delle imprese, enti e istituzioni pubbliche valdostani, a questa iniziativa che rientra nella strategia pensata nel Ppl 2021/23 a favore delle persone con disabilità".

Entro il 16 gennaio 2023 gli enti pubblici, le imprese, le aziende pubbliche o gli altri soggetti economici possono presentare le richieste di iscrizione dei propri dipendenti, collaboratori o consulenti interessati al corso. Sono 25 i posti disponibili.

Tutte le informazioni, nonché il modulo di iscrizione sono disponibili al link https://lavoro.regione.vda.it/imprese/corso-di-formazione-per-di sability-manager e sul sito dell'ente gestore www.progettoformazione.org.