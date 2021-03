Ztl Aosta, dai permessi alle soste le nuove regole

Fascia gialla e fascia rossa confermate, un nuovo sistema informatizzato nei prossimi mesi per il controllo degli accessi, più tempo per il 'carico e scarico' di alcune tipologie di utenti, niente più imposta di bollo da 32 euro ogni anno per il rilascio dell'autorizzazione.

Sono le principali novità annunciate alla disciplina delle zone a traffico limitato della città di Aosta da parte dell'assessore alla Mobilità, Loris Sartore, alle quali si aggiungono il rinnovo ad annualità (scadenza dopo 365 giorni) e non più ad anno solare, la categoria dei residenti ampliata anche ai residenti all'estero con abitazione in ztl, un nuovo permesso (Tra) per gli accessi ricorrenti di chi attualmente richiede il Tr.

E' una "modifica a titolo sperimentale che sarà oggetto di monitoraggio da parte nostra, della popolazione e degli artigiani", ha sottolineato il sindaco, Gianni Nuti, dopo che le rappresentanze valdostane di Confartigianato, Confcommercio e Cna avevano lamentato il mancato coinvolgimento nella decisione.

"Non rinunciamo alla democrazia partecipata. Volevamo accelerare un po' i tempi. Non si modifica l'area della ztl ma alcune regole dell'accesso che avevano messo in difficoltà più volte i cittadini.", ha aggiunto.

Sono poco più di 2.300 ad oggi i veicoli autorizzati al transito (circa 1.980 di tipo A, 180 di tipo C e 160 di tipo D). "Con il nuovo sistema informatizzato, una vola implementato, gli accertatori potranno, ad esempio tramite app, verificare con la lettura della targa se un veicolo è autorizzato a stare in ztl e se rispetta i tempi previsti. Questo non renderà più necessari i contrassegni da esporre", ha detto Sartore. "E' un passaggio intermedio rispetto all'obiettivo finale, un software innovativo che dialoga con telecamere e una app da cui il cittadino sarà in grado di gestire la pratica dei permessi ztl", ha anticipato Antonio Carlo Franco, presidente Aps.

Sono stati portati a un'ora i permessi per assistenza anziani, per chi svolge attività in cantiere e non può parcheggiare nell'area dei lavori, così come i contrassegni T e Tr, ha detto l'assessore. Passa a due ore il tempo per le attività di trasloco. "Per le strutture ricettive nulla cambia", ha spiegato Sartore.

La protesta delle associazioni di categoria - ‘Prendiamo atto con rammarico che gli impegni assunti dalla squadra del Sindaco Nuti in campagna elettorale sono carta straccia. Non è più il tempo né il momento di far calare le scelte dall’alto ed imporle agli operatori commerciali e turistici che sono la spina dorsale dell’economia aostana". Lo sostengono i presidenti delle associazioni di categoria Aldo Zappaterra (Confartigianato VdA), Graziano Dominidiato (Confcommercio VdA), Salvatore Addario (Cna VdA) in mmerito alla nuova gestione delle Ztl nel capoluogo valdostano.

“In campagna elettorale – spiegano – tutti i candidati e tutte le liste ci avevano assicurato che nulla avrebbero deciso senza il preventivo confronto con le categorie che producono reddito e ricchezza. Ora scopriamo che la Giunta municipale ha illustrato in conferenza stampa le norme introdotte per la gestione delle Ztl. Qualunque siano le modifiche il tutto è stato deciso nelle stanze del palazzo senza dialogo con le categorie interessate, senza alcun confronto, senza la cortesia da parte dell’Amministrazione di trasmetterci le proposte in modo che si potessero formulare osservazioni ed eventualmente migliorie".

“Dispiace che anche la Giunta Nuti non consideri, come dovrebbe essere – aggiungono - le categorie produttive della nostra città ma ciò che avvilisce è la scarsa considerazione manifestata non incontrando preventivamente le associazioni dei soggetti interessati che devono apprendere decisioni che li riguardano dai mezzi di informazione. Siamo dispiaciuti da questa politica amministrativa il cui moto pare essere o mangi questa minestra o salti dalla finestra”.