Scuola della Democrazia, conclusi lavori della 11/a edizione

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Si sono conclusi i lavori dell'11/a edizione della Scuola per la Democrazia, il corso di alta formazione politica organizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dall'associazione Italiadecide, con la collaborazione di AnciGiovani.

Sono una quarantina i giovani amministratori, di cui 12 valdostani (Katya Chabloz, Emile Gorret, Francesco Maria Gentile, Marco Ranfone, Chiara Berard, Frédéric Piccoli, Deborah Bionaz, Ludovico Sblendorio, Angelica Accurso, Pietro Bozzetti, Firmino Thérisod, Lucia Iannuzzi) riuniti in presenza e gli altri collegati da varie regioni d'Italia, che hanno partecipato alla Scuola focalizzata, quest'anno, sulla tematica della transizione ambientale e politiche territoriali locali.

"È stata un'edizione particolare - sottolinea il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - perché a differenza delle altre non ha visto i giovani dialogare in presenza, ma costantemente collegati da remoto. I ragazzi hanno saputo farlo con successo, anche se il compito era difficile, con riguardo anche alla tematica scelta".

Per il presidente della Regione Erik Lavevaz "la Scuola per la democrazia è quindi un'occasione splendida di apertura e formazione, per coniugare l'entusiasmo e le idee dei giovani amministratori con l'esperienza di chi già ha affrontato queste sfide". (ANSA).