L'Università della Valle d'Aosta cerca alloggi per gli studenti

Il Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta ha deciso di avviare la procedura di manifestazione di interesse, pubblicata sulla piattaforma Place.VdA, per l'affidamento del servizio di posti alloggio per studenti e studentesse dell'ateneo valdostano.

"L'attuazione del diritto allo studio si concretizza anche nella disponibilità di adeguate strutture di accoglienza", sottolinea in una nota l'università. Per questo l'obiettivo dell'ateneo è offrire a universitari e universitarie un servizio di alloggio nella città di Aosta, fino alla realizzazione del nuovo studentato che avverrà in seguito alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà regionale 'Palazzo Cogne'.

Lo stabile dovrà trovarsi entro un raggio di due chilometri dal nuovo polo universitario, dove dal mese di settembre si svolgeranno le attività accademiche di entrambi i dipartimenti.

Nel corso della gestione del servizio l'ateneo potrà valutare se estendere il servizio di posti alloggio, in via subordinata rispetto alla comunità studentesca, al personale docente e collaboratore.



