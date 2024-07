Colata di fango sull'A5 a Villeneuve, fuori strada auto della polizia

Una colata di fango ha raggiunto stamane la carreggiata Nord dell'autostrada A5 Aosta-Monte Bianco, all'altezza del comune di Villeneuve, a poca distanza da una galleria. Proprio a causa del dissesto, una pattuglia della polizia di frontiera, che era diretta al traforo del Monte Bianco, è uscita di strada. Sono rimasti lievemente feriti i tre poliziotti a bordo. Gli agenti stavano andando a prendere servizio al traforo, quando verso le 6,20, usciti dalla galleria di Villeneuve, si sono trovati l'autostrada completamente invasa dal fango. L'auto ha così sbandato, finendo fuori strada.

I tre poliziotti sono immediatamente usciti dal mezzo, hanno subito fermato il traffico e chiamato i soccorsi. Sul posto sono così intervenuti i tecnici della società autostradale Rav, oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. Gli agenti sono stati portati in pronto soccorso per farsi refertare: hanno riportato lievi contusioni.

La carreggiata Nord è rimasta chiusa per oltre cinque ore in modo da consentire le operazioni di pulizia e di verifica della stabilità del terreno dove si è verificato lo smottamento. La riapertura è scattata poco prima di mezzogiorno. Per tutta la mattinata è stata in vigore l'uscita obbligatoria al casello di Aosta Ovest. Auto e mezzi pesanti si sono quindi riversati lungo la strada statale 26, provocando code e rallentamenti. Ancora da accertare con precisione l'origine della colata di fango: tra le ipotesi un problema a un sistema di irrigazione di un terreno che si trova a monte dell'autostrada.



