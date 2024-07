Brunod, "più attenzione sui casi di disagio psicologico"

"Il tema dei suicidi è molto delicato ed è necessario lavorare al meglio per ridurre i disagi legati anche ai tempi di attesa per le visite". Così il vicecapogruppo di Rassemblement Valdôtain, Dennis Brunod, durante la discussione di un'interpellanza in merito alle tempistiche per le visite psicologiche. "Ci è stato segnalato - ha detto - che i tempi di accesso a questo tipo di prestazioni sono decisamente lunghi. Abbiamo avuto notizia di una persona che ha atteso un mese per poter effettuare il primo colloquio (triage) e la seconda visita (dove si individua il percorso da seguire), prenotata a giugno, è stata fissata al prossimo dicembre".

"Il fenomeno dei suicidi - ha premesso l'Assessore alla sanità, Carlo Marzi - è estremamente complesso, coinvolge svariate figure professionali e non può essere associato in via semplicistica ai tempi di attesa per le visite psicologiche. Le necessità di visite urgenti trovano sempre risposta nei tempi previsti: l'accesso alla Psicologia avviene dopo un triage che orienta la presa in carico del paziente secondo criteri di priorità e il dirigente psicologo definisce l'urgenza o meno della presa in carico. Se non si identifica l'urgenza, il paziente viene preso in carico secondo le classi di priorità previste dal Piano nazionale delle liste di attesa. Per fornire risposte più puntuali sulle tempistiche che intercorrono tra la richiesta espressa nella prescrizione e l'effettiva presa in carico, si rendono necessari elementi valutativi che attengono alle singole situazioni".

"Insieme all'Azienda Usl - ha aggiunto Marzi - siamo impegnati su più fronti nel contenere il disagio che purtroppo negli ultimi anni è aumentato soprattutto tra i più giovani, con un conseguente aumento della domanda di prestazioni psicologiche e dei tempi di attesa. Il Servizio di psicologia dell'Ausl, che conta 42 psicologi offre, già dal 2023, maggiore possibilità di prenotazione delle visite, su ogni giornata, sia per la sede di Aosta che a Châtillon. Stiamo poi anche sviluppando con l'Azienda sanitaria la sperimentazione della psicologia di base sul territorio per intercettare e contrastare precocemente i disturbi psicologici della popolazione, limitandone gli aggravamenti e gli accessi al pronto soccorso. Nei casi urgenti, le risposte sono sempre assicurate nel rispetto dei tempi del codice di priorità urgente, entro le 72 ore, grazie all'attività del nucleo degli psicologi dell'emergenza, svolta in ambulatorio anche in orario notturno. È possibile accedere in ambulatorio tramite richiesta del medico di base, dello psichiatra, del medico specialista, o del pediatra di libera scelta. Altra attività importante è il servizio di psicologia territoriale adulti che si occupa della presa in carico degli utenti a partire dai 17 anni e da 16 anni per i pazienti con disabilità.

I primi accedono al servizio attraverso: il triage, per chi non è mai stato in carico al servizio o che, dimesso dal servizio da più di un anno, presenta un riacutizzarsi del disagio psichico; l'invio interno, per i pazienti presi direttamente in carico senza passare dal triage, su richiesta dei servizi di psichiatria, neuropsichiatria infantile, del nucleo psicologi dell'emergenza, del servizio di protezione e tutela dei minori, delle assistenti sociali. Se nel corso del triage, o nella presa in carico territoriale, viene definito il carattere di urgenza, al paziente è data la possibilità di accedere a visita urgente psichiatrica o al pronto soccorso".

"Il fatto che sul nostro territorio - ha replicato Brunod - siano in attività 42 psicologi dell'Ausl è significativo del livello di disagio che stiamo vivendo. I casi di urgenza vengono presi in carico in tempi brevi ma cosa succede a quelli che, ritenuti inizialmente non urgenti, in attesa della seconda visita vanno degenerando? Le conseguenze possono essere molto gravi e questo merita una riflessione a parte".



