Contratto impianti a fune, aumento di 140 euro al mese

Un aumento complessivo, nel triennio, riferito al quarto livello, di 140 euro al mese per i circa mille lavoratori del settore funiviario valdostano. Lo prevede il contratto integrativo regionale sottoscritto oggi dall'Associazione valdostana impianti a fune e dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Savt-Trasporti, insieme ai delegati aziendali. L'accordo entrerà in vigore dal 1/o novembre prossimo, subito dopo la scadenza dell'attuale contratto integrativo, e durerà sino al 31 ottobre 2027.

In particolare, fanno sapere Avif e sindacati in una nota congiunta, "sono state incrementate alcune misure economiche focalizzate principalmente sulla professionalità e sul terzo elemento, istituti già contemplati dal contratto integrativo regionale, con l'obiettivo di consolidare il senso di appartenenza dei dipendenti e al contempo rendere attrattivo il settore per i lavoratori che intendono intraprendere l'attività lavorativa nel settore". Il confronto era iniziato nell'aprile scorso, "con l'obiettivo comune di individuare soluzioni di contrasto all'erosione salariale".

Sindacati e Avif "esprimono la loro piena soddisfazione per il rinnovo del contratto integrativo, frutto di un solido sistema di relazioni sindacali e di una contrattazione che si è svolta attraverso un confronto costruttivo e in un clima di massima collaborazione. Il rinnovo del contratto integrativo costituisce un importante accordo sia per i lavoratori sia per il territorio in quanto il settore, nel suo contesto regionale, rappresenta un importante motore di sviluppo economico e sociale".



