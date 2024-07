Le Conseil des Jeunes Valdôtains se prépare pour la septième édition

La Salle du Conseil de la Vallée se prépare à accueillir du 29 juillet au 2 août 2024 la septième édition du Conseil des Jeunes Valdôtains. La simulation parlementaire rassemblera 29 jeunes de 18 à 28 ans qui se glisseront dans la peau de Conseillers et de journalistes. Les débats de cette année se concentreront sur deux grands défis de société: le bien-être mental et le psychologue de base; la promotion du territoire alpin et le repeuplement des villages de montagne. Les travaux du Cjv débuteront lundi 29 juillet, à 10h, par une cérémonie d'ouverture: le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, à la présence du Président de la Région Renzo Testolin, remettra les clés de l'Assemblée valdôtaine au Président du Conseil des Jeunes Valdôtains, Francesco Palumbo Piccionello. La séance plénière se poursuivra avec la présentation des participants et des thèmes en discussion sur lesquels seront élaborés les projets de loi fictifs. Vingt-six jeunes interpréteront le rôle de Conseillers, d'Assesseurs, de Présidents de Commission et de Chefs de groupe, afin de découvrir le processus législatif et les mécanismes de la démocratie représentative, alors que trois jeunes se plongeront dans le travail de l'équipe de presse pour raconter en direct les travaux du Cjv.

Les jeunes valdôtains qui participent à cette septième édition sont: Francesco Palumbo Piccionello (Président de simulation), Samuele Cavana (Vice-Président de simulation), Giulia Calisti (Secrétaire de simulation), Anduela Lleshi et Sara Maietti (Assesseures); Andrea Mosca et Ilaria Nicosia (Présidents de Commission); Chiara Battisti et Patrick Raso (Secrétaires de Commission); Sophie Planaz (Secrétaire général); Maria Camilla Gattoni et Antonio Pepe (Chefs de groupe); Elena Del Col, Emanuele Di Maria, Letizia Gagliardi, Mattia Leon Gobbo, Riccardo Elias Goi, Niccolò Maschio, Davide Miodini, Vittoria Mosconi, Nicolò Carlo Munier (Conseillers); Giulia Pession, Pietro Laurent Signò et Giulia Todaro (équipe de presse).

Cette année aussi le Cjv accueillera trois délégations étrangères: Thibault Crismer et Rema Miguel du Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles, Mary Lou Murphy et Justin Paradis du Parlement Jeunesse du Québec, Yasser Ali du Conseil des Jeunes de Lausanne. Les journées de mardi 30 et mercredi 31 juillet seront consacrées aux réunions des deux Commissions, créées autour des deux thèmes en discussion: les travaux seront enrichis par les interventions de Alessandro Trento, Président du Conseil de l'Ordre des psychologues de la Vallée d'Aoste, et de Hervé Barmasse, Guide de haute montagne. Jeudi et vendredi les participants se réuniront en assemblée plénière pour la discussion finale et l'approbation des projets de loi. Vendredi 2 août, à 16h, se tiendra la cérémonie de clôture avec la remise des attestations de participation à la simulation parlementaire ainsi que la présentation des travaux du Conseil des Jeunes Valdôtains au Bureau de la Présidence et aux Chefs de groupe de l'Assemblée régionale.



