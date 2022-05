"Speriamo anche in un'ottima stagione per la politica, perché siamo campioni del mondo di autolesionismo: si proclamano le crisi e non si sa mai come vanno a finire. Siamo ancora qui a distanza di un mese e mezzo e come assessore continuo a lavorare come se non ci fosse un ieri ma come se ci fosse un domani". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Jean-Pierre Guichardaz, intervenendo ad un evento dell'associazione albergatori valdostani al castello di Aymavilles.