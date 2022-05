Crisi in Regione: accordo autonomisti-Lega, ore decisive

Sono ore decisive per l'accordo tra le forze autonomiste (Union valdotaine, Alliance valdotaine e VdaUnie) e la Lega Vda, volto a formare una nuova maggioranza regionale in Valle d'Aosta. I contatti si sono infittiti negli ultimi giorni e - a quanto si apprende - l'intesa è molto vicina.

L'ipotesi di un accordo, che nelle scorse settimane sembrava essere tramontata, è finalizzata a superare la crisi in Regione causata da una maggioranza risicata (18 consiglieri su 35) mentre ora potrebbe passare a 22 consiglieri. Resta da definire chi assumerà le posizioni apicali (gli assessorati), dando per scontato che il presidente della Regione sarà sempre Erik Lavevaz.