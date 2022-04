Giunta regionale licenzia Rendiconto 2021, avanzo 113 milioni

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha licenziato il disegno di legge di approvazione del Rendiconto Generale e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2021. La proposta - che sarà ora portata all'esame del Consiglio Valle - contiene i documenti contabili che espongono i risultati della gestione relativamente all'esercizio 2021.

"Il Rendiconto - si legge in una nota - presenta un risultato di amministrazione pari a 325 milioni e 962.814 euro che al netto delle quote vincolate e accantonate per legge definisce un avanzo disponibile di 113.123.916 euro che potrà essere utilizzato con la Legge di Assestamento per il finanziamento di spese di investimento".

Le previsioni definitive di competenza - si legge ancora - pareggiano sui 2.639.379.187,54, le entrate accertate e gli impegni effettuati in competenza si attestano entrambi sui 1.997 milioni di euro. La spesa corrente rappresenta l'85,5% del bilancio, mentre la spesa in conto capitale si attesta al 13%.

Il rapporto tra impegni e stanziamenti definitivi di bilancio è del 76,02%, dato in crescita rispetto all'anno precedente in cui aveva fatto registrare il 74,24%.

"La percentuale di pagamenti effettuati entro l'anno - sottolinea l'assessore Carlo Marzi - raggiunge il 94,25% del totale degli impegni, oltre ad un positivo indicatore annuale di tempestività degli stessi che vede pagare le fatture con 3 giorni di anticipo rispetto alla loro naturale scadenza. Considerato il sempre più complesso periodo che stiamo attraversando, questi dati sono oggettivamente positivi in termini di efficienza ed efficacia".