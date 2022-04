Stella alpina, proseguire confronto con forze di centro

("Proseguire i confronti con i movimenti e le forze politiche che si riconoscono nei valori e nei principi del centro a cui, da sempre, Stella Alpina appartiene nel solco della sua anima autonomista". E' quanto espresso dal coordinamento regionale di Stella alpina in riferimento all'attuale crisi della maggioranza regionale.

Il coordinamento del movimento si è riunito nella serata dell'11 aprile "con una importante partecipazione di referenti territoriali tra cui amministratori locali e sindaci". Stella alpina fa sapere in una nota che, "durante l'ampio dibattito", il coordinamento "ha ribadito all'unanimità la ferma volontà di proseguire la sua azione politica con coerenza e responsabilità all'interno di un'area moderata, popolare europea e federalista in cui l'autonomia valdostana possa trovare piena attuazione".

Inoltre è stato definito di "avviare una fase congressuale per il rinnovo degli organismi direttivi e per la definizione delle priorità politiche da perseguire per il suo futuro, grazie anche al lavoro che sarà portato avanti da commissioni tematiche già costituite".

In chiusura, "il coordinamento regionale ha espresso soddisfazione per la sentenza della Corte Costituzionale che legittima l'operato della politica e degli eletti, compresi gli amministratori pubblici di Stella Alpina, che hanno operato quindi in maniera corretta".