Sci: 6 km in discesa libera, a Cervinia la Red Bull Reine Blanche

Erede del mitico Azzurrissimo e della Reine Blanche di Valtournenche, nel comprensorio di Cervinia nasce la Red Bull Reine Blanche 2022. L'appuntamento è per il 9 aprile. La partenza è fissata al Colle Superiore Cime Bianche (2.982 metri). E' prevista una discesa libera aperta sia agli sciatori sia agli snowboarder con almeno 18 anni di età. La formula prevede un primo tratto, di circa 100 metri, da percorrere tutti insieme di corsa, con scarponi ai piedi: in cima alla salita i partecipanti potranno finalmente inforcare gli sci o salire sulla tavola per lanciarsi in direzione di Valtournenche, lungo i 6 chilometri di pista che portano al traguardo di Salette (2.245 metri). Dopo la discesa ci sarà un after party musicale, con dj set, che chiuderà l'evento.