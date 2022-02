Regione Valle d'Aosta, con Pellegrino e Brignone al top sport invernali

"Anche se questo è l'ennesimo successo del nostro Federico Pellergino, ogni risultato trasmette la stessa gioia e lo stesso orgoglio: dopo l'impresa di Federica Brignone di ieri, questa medaglia olimpica porta ancora una volta la Valle d'Aosta nelle vette dello sport invernale, raccogliendo i frutti di quanto seminato in questi anni e proiettando la nostra regione nel futuro anche dell'agonismo di più alto livello". E' quanto scrive, in una nota, in Governo della Valle d'Aosta commentando la medaglia d'argento conquistata da Federico Pellegrino nella sprint di fondo alle Olimpiadi di Pechino.