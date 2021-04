Covid: in Vda incidenza casi cresciuta negli ultimi 7 giorni

L'incidenza dei contagi da Covid-19 è cresciuta in Valle d'Aosta negli ultimi giorni: se tra il 19 e il 25 aprile era pari a 249,53 casi ogni 100 mila abitanti (312 casi in tutto), dal 23 al 29 aprile è passata a 265 (331 in tutto). Un valore superiore al limite di 250 casi ogni 100 mila abitanti e che, in base al decreto legge 44 del primo aprile, fa scattare la zona rossa. I dati emergono dall'ultimo monitoraggio regionale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità.

I numeri del monitoraggio riferito alla settimana 19-25 aprile sono però in lieve miglioramento rispetto a quello dei sette giorni precedenti, a partire dai casi totali, passati da 329 a 312. L’indice Rt puntuale è sceso da 0,94 a 0,82: un valore compatibile con uno scenario di trasmissione di tipo 1, lo stesso della settimana 12-18 aprile, il meno complesso tra i quattro previsti dal ministero della Salute (una 'Situazione di trasmissione localizzata sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020'). La classificazione complessiva di rischio è cambiata, da ‘moderata’ a ‘bassa ad alta probabilità di progressione’.

A trasmissibilità del virus invariata, all’interno dell’ospedale nei prossimi 30 giorni è maggiore del 50% la probabilità di esaurire il 10% (era il 20% la settimana scorsa) dei posti letto attivabili in area ordinaria. Riguardo alla terapia intensiva, è maggiore del 50% la probabilità di esaurirne il 30% (era il 25% la settimana scorsa).