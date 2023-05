Prisco, buon lavoro al Comitato celebrazioni per S.Francesco

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - "Il 2026 sarà per l'Umbria e per Assisi l'anno dedicato all'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Grazie alla solerzia del governo Meloni, oggi arriva a compimento l'iter per dare il via alla programmazione delle attività celebrative della vita, delle opere e dei luoghi legati al santo patrono d'Italia". Lo afferma in una sua nota il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco (Fdi).

"Sono stati infatti in queste ore indicati - ricorda - i nomi dei componenti del 'Comitato nazionale per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco', che sarà presieduto dal professor Davide Rondoni e composto da persone designate dai vari enti coinvolti, ovvero indicati dal governo, dalle istituzioni civili e religiose del territorio e dalla società internazionale di studi francescani e scelti tra i maggiori esperti della materia, chiamati a prestare la loro preziosa opera di elaborazione di un programma di eventi, peraltro a titolo gratuito".

"Si tratta di una importante occasione - commenta Prisco - per aprire, per un intero anno, l'Umbria al mondo e per valorizzare l'intera regione e i luoghi universalmente collegati alla figura del Santo che richiama da secoli ai valori di pace, dialogo fra popoli, culture e religioni e armonia fra uomo e ambiente. Non solo incremento di flussi turistici, dunque, ma anche vetrina per l'immagine della Regione e dell'intera nazione. Desidero dunque ringraziare il governo e il presidente Meloni per avere dato di fatto vita al Comitato, al quale auguro un proficuo lavoro nei prossimi tre anni". (ANSA).