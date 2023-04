Psichiatri Umbria ricordano la collega uccisa in Toscana

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - Il personale dei Dipartimenti di salute mentale dell'Umbria hanno reso omaggio con due minuti di silenzio a Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente che ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato. Hanno infatti osservato due minuti di silenzio e per lo stesso tempo interrotto ogni attività clinico-assistenziale, come chiesto da Liliana Dell'Osso, presidente della Società italiana di psichiatria.

Alla Usl 1, l'appello è stato raccolto dal direttore facente funzioni del Dipartimento di salute mentale Marco Grignani che lo ha esteso a tutti i centri dell'azienda sanitaria.

Anche alla Usl Umbria 2, il dipartimento salute mentale diretto dalla dottoressa Sonia Biscontini ha aderito all'iniziativa spontanea nazionale. (ANSA).