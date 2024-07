Caldo, allerta rossa Firenze,verso punte 40 gradi nel Grossetano

Ancora allerta caldo a Firenze con un codice arancione previsto per la giornata di domani, 27 luglio, e un codice rosso per domenica 28 luglio. È quanto si legge nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della Salute. Per domani prevista una massima di 36 gradi, con temperatura percepita di 37.

Domenica il Lamma prevede punte fino a 37-39 gradi nelle zone interne della Toscana. Per lunedì attese massime sulle zone occidentali della regione fino a 39-40 gradi e martedì punte di 40 gradi nel Grossetano.



