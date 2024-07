Antitrust, ok con condizioni a Sammontana-Forno Asolo

L'autorità Antitrust ha autorizzato con condizioni l'acquisizione di Sammontana e Forno d'Asolo da parte di Frozen Investment e Sammontana Finanziaria. Lo si legge in una nota dell'autorità.

"L'operazione di concentrazione - tra il primo e il secondo operatore nel mercato dei prodotti da forno surgelati per la prima colazione - avrebbe determinato la creazione di una posizione dominante. L'Autorità ha imposto misure per garantire una pressione competitiva sull'entità post merger e per migliorare l'accesso agli sbocchi distributivi da parte dei concorrenti".



