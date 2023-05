Memorial Day celebrato al cimitero militare Usa di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - In occasione della ricorrenza del Memorial day, al Cimitero americano di Firenze ai Falciani si è tenuta oggi la cerimonia di commemorazione dei militari statunitensi caduti durante la Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia hanno preso parte l'incaricato d'affari ad interim dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America presso l'Italia e la Repubblica di San Marino Shawn Crowley, il comandante della Sesta flotta Thomas E.Ishee e Pietro Tornabene, comandante dell'Istituto geografico militare e del Presidio militare interforze di Firenze, la console generale degli Stati Uniti a Firenze Ragini Gupta, che ha letto il proclama presidenziale e il direttore del Cimitero americano Angel M.Matos.

Nel corso della cerimonia sono state deposte corone di alloro lungo il Muro dei dispersi, su cui sono incisi 1.409 nomi di caduti in battaglia. La banda della Sesta flotta della Marina militare degli Stati Uniti e la fanfara dei Carabinieri di Firenze hanno eseguito gli inni italiano e americano, e i reparti in armi delle forze armate statunitensi e italiane reso gli onori militari.

Nel Cimitero americano ai Falciani sono sepolti 4.392 uomini e donne appartenenti alle forze armate americane, uccisi durante la Seconda guerra mondiale. La maggior parte perse la vita nei combattimenti dopo la presa di Roma nel 1944. (ANSA).