Stefano Ricci, progetto Explorer approda a Galapagos

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Prima Luxor, poi l'Islanda, ora le isole Galapagos. La maison fiorentina Stefano Ricci ha scelto il selvaggio arcipelago come nuova tappa del progetto Explorer, collaborando anche con la Charles Darwin foundation per sostenere la ricerca e la preservazione delle tartarughe giganti.

Attraverso un viaggio nelle isole dell'arcipelago, il team della maison ha scelto scorci unici e ambienti sottomarini per fare da sfondo agli scatti della collezione primavera-estate 2024, firmati dal fotografo naturalistico Mattias Klum. Un percorso tra gli angoli più remoti, da Tortuga Bay a Sierra Negra e l'Isla Guy Fawkes Sur, seguendo le orme del naturalista Charles Darwin, che per primo esplorò queste isole nel 1835, durante la spedizione sul brigantino Hms Beagle. Nel corso della produzione i modelli sono entrati in contatto con la flora e la fauna del luogo, con la supervisione della direzione di Galapagos national park, nel rispetto dell'ecosistema fragile del luogo. E sono proprio i colori della natura i protagonisti della collezione p/e24, che propone un lusso autentico, fatto in Italia. Il capo-icona è la sahariana, in suede morbido, ma anche le morbide felpe in cotone o lino e seta. C'è anche tanta maglieria, ricercata nei punti e nei filati, poi completi con giacca a due bottoni, camicie con i tessuti dell'Antico setificio fiorentino e i giubbotti in coccodrillo.

Il progetto fotografico è stato presentato ieri sera al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca), dove Ricci ha anche firmato la nuova suite presidenziale: 140 metri decorati con legno di radica californiana e marmi pregiati. Una novità che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il brand: "Stiamo pensando a un progetto a livello mondiale, sposarci con un gruppo per poter andare dagli Stati Uniti alla Cina", spiega il ceo Niccolò Ricci, che racconta anche di un inizio anno in crescita: +45% nel primo trimestre 2023. "Segnaliamo una forte ripresa del mercato cinese oltre a risultati di grande respiro in Stati Uniti (9%) ed Europa (+38%)". L'azienda ha chiuso il 2022 superando i 150 milioni di euro di fatturato e consolida il business internazionale con nuove aperture a Madrid, Pechino, Singapore. (ANSA).