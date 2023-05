Migranti, nave ong Humanity 1 nel porto di Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 30 MAG - È entrata nel porto di Livorno alle 7,26 di stamattina, come segnalato dall'Avvisatore Marittimo, per attraccare poi alla banchina 56 la nave ong 'Humanity 1', con 88 migranti a bordo recuperati al largo della Libia il 26 maggio scorso.

Secondo quanto fatto sapere ieri dalla prefettura livornese, sono tutti migranti maschi a bordo, tra cui 10 minori non accompagnati e un minore invece accompagnato da un parente.

Provengono da Sudan, Pakistan, Siria e Egitto. (ANSA).