(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - L'Estate dell'Ort nelle Ville medicee della Toscana, da 10 anni Patrimonio Unesco. Torna dal 7 giugno al 19 luglio la rassegna 'Ville e giardini incantati', alla sua settima edizione: 16 i concerti in programma in otto Ville medicee della Toscana. Primo appuntamento a Villa La Petraia. Gli appuntamenti musicale siterranno poi anche nelle Ville di Cerreto Guidi, Poggio a Caiano, La Ferdinanda di Artimino, La Magia di Quarrata, il Palazzo Mediceo di Seravezza, al Parco mediceo di Pratolino e nel ritrovato giardino della Villa medicea di Castello.

La rassegna nasce dalla collaborazione consolidata dal 2017 tra la Fondazione Ort e il Polo museale della Toscana (oggi Direzione regionale musei della Toscana del Mic). Luoghi emblematici dallo straordinario scenario culturale e paesaggistico, le Ville medicee della Toscana hanno rappresentato per secoli un modello residenziale, inaugurato dai Medici nell'Italia rinascimentale per l'affermazione del proprio prestigio politico e culturale. E ogni estate si riprendono quel ruolo, ospitando nei giardini circostanti e nelle sale interne, la musicadell'Ort e celebrando quest'anno il decimo anniversario come sito dichiarato Patrimonio Unesco nel 2013. Grandi classici da Mozart a Beethoven, Haydn e Prokof'ev, in 8 produzioni per un totale di 16 concerti da giugno a luglio allestiti negli splendidi esterni di otto Ville medicee. Ritornano per l'occasione anche le visite guidate (alla Petraia e al Parco di Pratolino gratuite, al Palazzo mediceo di Seravezza a pagamento) e da quest'anno buffet (a pagamento) allestiti in alcune ville selezionate. Ospiti di questa edizione direttori come Chiara Morandi, Federico Frigo, Niccolò Jacopo Suppa e Luca Ballabio.

