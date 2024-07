Ladri in ditta argento nell'Aretino, bottino di 200mila euro

Colpo in un'azienda argentiera dell'Aretino, dove i ladri sono riusciti a fuggire con un bottino di 200mila euro. Il furto nella notte tra mercoledì e giovedì 25 luglio alla New Chains di Tegoleto, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo).

I ladri avrebbero lanciato chiodi lungo la strada principale e bloccato con un rimorchio la via sul retro. Con il volto coperto, come si evince dalle immagini delle telecamere di sicurezza, avrebbero segato una delle inferriate alle finestre ed entrati nell'azienda hanno razziato il materiale trovato sui banconi di lavoro, per poi essere messi in fuga dall'allarme.

Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il colpo è stato compiuto a distanza di pochi giorni dall'incontro degli orafi presso il ministero dell'Interno e l'arrivo di un alto funzionario di polizia alla questura di Arezzo per la mappatura delle aziende e delle loro esigenze di sicurezza.



